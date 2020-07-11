Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 11.07В России 720 547+6 611В мире 12 498 467+229 949

Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его бывший советник и друг Роджер Стоун стал "мишенью незаконной охоты на ведьм", которой не должно было быть.

"Роджер Стоун был мишенью незаконной охоты на ведьм, которая не должна была произойти", - написал он в своем твиттере.

Стоун, которого осудили на три года и четыре месяца, должен был явиться во вторник в федеральную тюрьму в Джесупе, штат Джорджия, чтобы начать отбывать наказание.

Накануне вечером Трамп заявил, что смягчил его приговор. На сколько по времени сокращен приговор, в заявлении Белого дома не уточнялось.

Стоуна осудили за ложные показания Конгрессу под присягой в рамках расследования Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Ему также инкриминировали связи с WikiLeaks и участие в предвыборном "сговоре" штаба Трампа с Россией.

США Дональд Трамп Роджер Стоун

Новости по теме

Новости

Российские истребители "перехватили" над Японским морем самолет-разведчик ВВС США

Более 70 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в США за сутки

Трамп назвал тему контроля над вооружениями важнейшей в отношениях США и России

Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс.

Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру

Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру

Присяжные американского суда признали россиянина виновным

Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии не набрал нужного числа голосов

Украинский экс-премьер предрек кризис в стране

В ЕС выразили сожаление о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

В ЕС выразили сожаление о решении Турции изменить статус собора Святой Софии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');