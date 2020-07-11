Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его бывший советник и друг Роджер Стоун стал "мишенью незаконной охоты на ведьм", которой не должно было быть.

"Роджер Стоун был мишенью незаконной охоты на ведьм, которая не должна была произойти", - написал он в своем твиттере.

Roger Stone was targeted by an illegal Witch Hunt that never should have taken place. It is the other side that are criminals, including Biden and Obama, who spied on my campaign - AND GOT CAUGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2020

Стоун, которого осудили на три года и четыре месяца, должен был явиться во вторник в федеральную тюрьму в Джесупе, штат Джорджия, чтобы начать отбывать наказание.

Накануне вечером Трамп заявил, что смягчил его приговор. На сколько по времени сокращен приговор, в заявлении Белого дома не уточнялось.

Стоуна осудили за ложные показания Конгрессу под присягой в рамках расследования Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Ему также инкриминировали связи с WikiLeaks и участие в предвыборном "сговоре" штаба Трампа с Россией.