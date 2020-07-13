Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

Избежавший тюрьмы экс-советник Трампа сядет за книгу, чтобы развеять миф о "сговоре с РФ"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США Роджер Стоун заявил, что напишет книгу, в которой опровергнет раз и навсегда "миф" о том, что штаб Дональда Трампа вступал в сговор с Россией".

"Во-первых, я напишу книгу об этом тяжелом испытании, через которое я прошел, чтобы раз и навсегда развеять миф о сговоре с Россией", - сказал Стоун в интервью порталу Axios.

Кроме того, он сказал, что готов вести кампанию в поддержку Трампа и "делать все необходимое, чтобы добиться переизбрания кандидата, которого я поддерживаю".

Стоун, которого осудили на три года и четыре месяца, должен был явиться ранее в июле в федеральную тюрьму в Джесупе, штат Джорджия, чтобы начать отбывать наказание.

Однако 10 июля Трамп заявил, что смягчил его приговор. На сколько по времени сокращен приговор, в заявлении Белого дома не уточнялось, однако, как выяснилось, благодаря решению президента Стоуну теперь вообще не надо идти в тюрьму.

Стоуна осудили за ложные показания Конгрессу под присягой в рамках расследования Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Ему также инкриминировали связи с WikiLeaks и участие в предвыборном "сговоре" штаба Трампа с Россией.

Ранее сообщалось, что другой бывший советник Трампа Джон Болтон написал мемуары о своей работе в Белом доме, где представил президента в крайне невыгодном свете. Трамп в свою очередь выразил мнение, что Болтон должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации в написанной им книге.

США Роджер Стоун Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Берлин начал переговоры со странами ЕС о санкциях против РФ в связи с кибератакой

Общественники заявили о первом в истории общемировом перерыве в учебе школьников и студентов

Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше

Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах

Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах

Более 20 человек пострадали при пожаре на корабле ВМС США

Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Российские военные сообщили об отбитой атаке беспилотников на Хмеймим

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');