Избежавший тюрьмы экс-советник Трампа сядет за книгу, чтобы развеять миф о "сговоре с РФ"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США Роджер Стоун заявил, что напишет книгу, в которой опровергнет раз и навсегда "миф" о том, что штаб Дональда Трампа вступал в сговор с Россией".

"Во-первых, я напишу книгу об этом тяжелом испытании, через которое я прошел, чтобы раз и навсегда развеять миф о сговоре с Россией", - сказал Стоун в интервью порталу Axios.

Кроме того, он сказал, что готов вести кампанию в поддержку Трампа и "делать все необходимое, чтобы добиться переизбрания кандидата, которого я поддерживаю".

Стоун, которого осудили на три года и четыре месяца, должен был явиться ранее в июле в федеральную тюрьму в Джесупе, штат Джорджия, чтобы начать отбывать наказание.

Однако 10 июля Трамп заявил, что смягчил его приговор. На сколько по времени сокращен приговор, в заявлении Белого дома не уточнялось, однако, как выяснилось, благодаря решению президента Стоуну теперь вообще не надо идти в тюрьму.

Стоуна осудили за ложные показания Конгрессу под присягой в рамках расследования Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Ему также инкриминировали связи с WikiLeaks и участие в предвыборном "сговоре" штаба Трампа с Россией.

Ранее сообщалось, что другой бывший советник Трампа Джон Болтон написал мемуары о своей работе в Белом доме, где представил президента в крайне невыгодном свете. Трамп в свою очередь выразил мнение, что Болтон должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации в написанной им книге.