Рынок акций РФ отыграл половину падения накануне вместе с Европой

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник отыграл половину падения накануне на фоне улучшения настроений в Европе и США и закрепления нефти Brent выше рубежа $50 за баррель; индекс МосБиржи отскочил выше 3236 пунктов на фоне ослабления рубля, причем в лидерах роста выступили недавние аутсайдеры.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3236,46 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1351,43 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,9%.

Доллар подорожал до 75,44 рубля (+0,64 рубля), золото просело до $1872,7 за тройскую унцию (-0,5%).

Подорожали акции UC Rusal (+4,9%), АФК "Система" (+3,9%), "Газпрома" (+3,6%), "Роснефти" (+3,5%), "ММК" (+3,2%), "Московской биржи" (+3,1%), "НЛМК" (+3,1%), "Северстали" (+2,8%), "Норникеля" (+2,5%), "АЛРОСА" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "РусГидро" (+1,6%), "Россетей" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), Сбербанка (+1,2% и +2,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +1,4% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+1,1%), "Интер РАО" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), Polymetal (+0,8%), банка ВТБ (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "МТС" (+0,5%).

Акционеры "Газпром нефти" на внеочередном собрании одобрили дивиденды за 9 месяцев 2020 года в 5 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов "Газпром нефти" - 29 декабря.

Правление "Газпрома" по результатам 2020 года считает возможным выплатить 40% скорректированной чистой прибыли в полном соответствии с дивидендной политикой, сообщил в интервью корпоративному журналу "Газпром" CFO компании Фамил Садыгов. Кроме того, Садыгов сообщил, что поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое.

Подешевели акции "Полюса" (-3,3%), "Яндекса" (-0,1%).

Минторг США в понедельник внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку, под ограничения также подпал "Рособоронэкспорт", корпорация "Ростех" (в частности, входящие в нее "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром"), "ВСМПО-Ависма" и ряд других организаций. В общей сложности в списке, подготовленном министерством, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

На этих новостях акции "ВСМПО-Ависма" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" утром снижались, но к вечеру вышли в "плюс" на 0,2-0,3%.

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, новости о включении США в санкционный список 45 российских компаний в секторах гражданской авиации, военно-промышленного комплекса и космической отрасли стали главным фактором ослабления рубля против доллара и евро.

Тем временем, рынок акций РФ во вторник перешел к росту после падения накануне, несмотря на разнонаправленную динамику мировых площадок (Азия снизилась, но выросла Европа, в США отмечается смешанная динамика).

Факторами давления для глобальных площадок остается новая мутация коронавируса в Великобритании и связанные с этим жесткие ограничения на передвижение граждан в Лондоне и южной части страны, а также факт прекращения сообщения с рядом стран. Нефтяные котировки продолжили снижение на опасениях, что спрос на энергоносители в таких условиях будет восстанавливаться медленнее, чем ранее прогнозировалось.

В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи останется в рамках 3150-3250 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1280-1370 пунктов, считает Тузов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник отыгрывал потери начала недели на фоне улучшения зарубежных настроений.

Акции ПАО "Полюс" и Petropavlovsk корректировались вниз после того, как цены на золото накануне не смогли устоять выше $1900 за унцию, таким образом оставаясь в среднесрочном нисходящем тренде.

Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, лучше рынка выглядел высокотехнологичный Nasdaq. В остальном рынки сдержанно восприняли одобрение в США пакета стимулирующих мер в объеме порядка $900 млрд.

Гендиректор компании BioNTech во вторник заявил, что вакцина, защищающая от новых штаммов коронавируса, может быть разработана через несколько недель, а уже имеющаяся, вероятно, будет эффективна против того вируса, что был обнаружен в Великобритании.

Нефть

Нефть Brent просела, но оставалась выше краткосрочной поддержки $49 за баррель, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика, от которой при улучшении мировых настроений весьма вероятен отскок вверх. При более пессимистичном сценарии можно ожидать развития падения в район $46,6 за баррель. В среду инвесторы традиционно смогут оценить еженедельные данные по запасам от Минэнерго США. Отчет, по средним прогнозам, покажет сокращение запасов нефти на 3,25 млн баррелей, что станет умеренно позитивным фактором для цен.

Индекс МосБиржи поднялся выше краткосрочного сопротивления 3190 пунктов, а долларовый индекс РТС превысил 1350 пунктов, несмотря на слабость рубля. Многие рисковые активы на данный момент находятся на перепутье между развитием падения или возвращением к росту. На российских биржах обвал начала недели помог снять перекупленность, что в целом открывает дорогу для дальнейшего повышения, но только в случае, если мировой аппетит к риску вновь резко не ухудшится. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3180-3300 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, дальнейшее снижение рынка акций не получило развития благодаря отскоку нефти и акций в Европе. Рынок вытащили вверх те бумаги, которые накануне сильно просели.

В акциях "ВСМПО-Ависма" утром отмечалась сильная просадка, но к вечеру бумаги вышли в "плюс". Компания оказалась в списке Минторга США, который предусматривает запрет на продажу продукции и технологий двойного назначения. Однако запретов на продажу продукции самой "ВСМПО-Ависма" нет и вряд ли будет, так как она требуется для авиационной и аэрокосмической индустрии США. Первый беспилотный автомобиль SberAutoTech выехал на улицы Москвы для прохождения испытаний в реальных условиях. В "Сбере" считают это очередным шагом развития своей экосистемы и расширения технологического охвата бизнеса.

Рубль продолжил ослабление под давлением просевшей нефти и санкционной тематики, хотя последний фактор рынок учитывает лишь в незначительной степени. По сути, санкционная нагрузка США уже столь значительная, что дальнейшие шаги могут вызвать крайнее недовольство партнеров, которые имеют экономические связи с Россией, как это уже происходит с темой "Северного потока 2".

Европа накануне упала на страхах перед новой мутацией коронавируса, которую обнаружили в Великобритании. Однако у этого страха есть обратная сторона, выражающаяся в потенциальной необходимости дополнительных стимулов. Соответственно, рынки могут пугаться, но не могут не учитывать вероятные будущие денежные вливания. Такой же штамм уже выявлен в Италии, Нидерландах, Бельгии, Дании и Австралии. По теме переговоров Евросоюза и Великобритании на тему Brexit пока сохраняется заморозка: стороны продолжают упорствовать по вопросу свободной рыбной ловли в водах Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз выразил мнение, что окончательный выход может состояться без торгового соглашения. Великобритания настаивает на самостоятельном определении квот и соответствующих пошлин на вылов.

Нефть Brent держится выше $50 за баррель, но свежих поводов для роста нет. Новый более заразный штамм коронавируса способен привести к более жестким карантинным мерам в Европе, еще больше снизить или даже прервать авиасообщение между странами, как это уже произошло с Великобританией. Соответственно, краткосрочный взгляд на нефть заметно ухудшился. В ночь на среду выйдет отчет API по запасам. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут снижения запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей, что, вероятно, немного взбодрит котировки.

В США главным позитивом для рынка является согласование и одобрение в Конгрессе пакета экономической помощи на $900 млрд, а также бюджета до 30 сентября 2021 года на $1,4 трлн. Однако все это меркнет перед страхом по поводу нового более заразного штамма коронавируса, который начал распространяться в Европе. На бытовом уровне также опасаются, что разработанные вакцины не смогут помочь, хотя эксперты заверяют в обратном. Российский рынок акций смог избавиться от первого страха по поводу ужесточения санкций со стороны США и вновь готов участвовать в глобальном "ралли" активов против денег, считает Кочетков.

Во вторник в Азии индексы акций снизились (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), однако отскакивает вверх Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-1,3%), а в США динамика смешанная (индекс S&P 500 подрос на 0,02%, NASDAQ подрос на 0,6%, Dow Jones просел на 0,3%).

В Европе усиливаются ограничения из-за быстрого распространения мутировавшего типа коронавирусной инфекции в Великобритании. В самой стране введен локдаун в Лондоне и юго-восточной Англии. Как заявил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, строгие меры, которые коснулись почти трети населения Англии, могут сохраняться, пока не будет развернута полноценная кампания вакцинации.

Тем временем, в США повышена окончательная оценка роста ВВП в III квартале - до 33,4%, тогда как изменений не ожидалось с прежнего уровня 33,1%.

Нефть

Нефть во вторник остается в "минусе", но цена Brent держится выше рубежа $50 за баррель и к 18:50 находилась на $0,15 ниже уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $50,21 за баррель (-1,4% и -2,6% в понедельник), февральская цена WTI - $47,2 за баррель (-1,6% и -2,6% накануне).

Однако эксперты в области медицины отмечают отсутствие свидетельств того, что новая разновидность коронавируса более смертоносна, пишет MarketWatch.

Еврокомиссия (ЕК) в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (+15,9%), ПАО "Южуралникель" (+8,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (+7,7%), En+ (+5,6%), АДР HeadHunter (+5,1%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,6%), "МРСК Урала" (+4%), "Мечела" (+3,1% и +3,3% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (-8,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,872 млрд рублей (из них 31,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 25,59 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,57 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").