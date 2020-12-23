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В ITV узнали о возможном заключении торгового соглашения Британии и ЕС в среду

В ITV узнали о возможном заключении торгового соглашения Британии и ЕС в среду
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Торговая сделка между Соединенным Королевством и Европейским Союзом возможна в среду, заявил политический редактор британской телевизионной корпорации ITV Роберт Пестон со ссылкой на осведомленный источник.

"Британский источник говорит, что соглашение по торговле между Великобританией и ЕС, возможно будет заключено завтра", - написал он в своем твиттере незадолго до полуночи во вторник.

Ранее во вторник Пестон написал в своем твиттере, что нет никаких шансов на то, что торговая сделка по Brexit будет согласована до Рождества.

Переговоры о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании находятся на решающем этапе, и необходим последний импульс, заявил накануне в Брюсселе главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

"Мы, действительно, переживаем решающий момент, и мы даем ему последний толчок", - сказал он журналистам в Брюсселе перед началом заседания комитета постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, на котором во вторник послы 27 стран Евросоюза обсуждали переговоры с Великобританией.

Координатор ЕС добавил: "Через десять дней Соединенное Королевство выйдет из единого рынка, и я продолжу работать прямо сейчас с государствами-членами и с (Европейским) парламентом в условиях полной прозрачности".

Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.

Без такого соглашения торговые отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, будут введены пошлины на товары. Не исключены осложнения и в других сферах.

Брюссель и Лондон не могут, в частности, договориться о праве стран ЕС на рыболовство в водах Великобритании.

В случае отсутствия соглашения обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года.

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