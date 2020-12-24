Что случилось этой ночью: четверг, 24 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Мужчина ранил из пистолета девушку на юго-западе Москвы. Она подходила к дому вместе с двумя подругами. Полиция пытается поймать нападавшего.

– Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком". Американские дипломаты ссылаются на результаты расследования ОЗХО. Ранее США предположили, что Россия организовала на их ведомства масштабную кибератаку.

– Переговоры ЕС - Великобритания продлятся всю ночь. Стороны уже не успеют ратифицировать соглашение по Brexit до Нового года, даже если договорятся. Ранее они надеялись окончить переговоры к понедельнику.

– Американский сенатор попросил минфин обсудить влияние Дерипаски на "РусАл". Дерипаска не может управлять компанией, если хочет, чтобы компания работала в США. Чиновники Евросоюза считают, что он использовал компанию для поддержки деловых интересов и продвижения российской повестки в мире.

– Леонченко стал новым гендиректором ФК "Локомотив". Председателем совета директоров стал бывший глава Дом.рф Плутник. Гендиректор Кикнадзе и председатель Мещеряков покинули клуб.