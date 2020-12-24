Мужчина ранил из пистолета девушку на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/picture alliance/Fotostand

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина ранил из пистолета девушку на Профсоюзной улице в Москве, сообщили "Интерфаксу" в четверг в столичном управлении МВД.

Девушка 1990 года рождения подходила к своему подъезду вместе с двумя подругами. Около 22:50 неизвестный мужчина подошел к ним, выстрелил из предмета, похожего на пистолет, и скрылся.

Ранее информированный источник агентства сообщил, что медики реанимируют девушку, пострадавшую в результате нападения на Профсоюзной улице. По предварительной информации, пострадавшая находится в состоянии клинической смерти.

Изначально предполагалось, что девушка получила ранения при взрыве гранаты.