Первую партию "Спутника V" доставили в Аргентину

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Аргентину доставили 300 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Первая поставка из 300 тысяч доз "Спутник V" доставлена в Аргентину. Это наибольшее количество вакцины от коронавируса, доставленное в латиноамериканскую страну", - говорится в твиттере производителя вакцины в четверг.

В сообщении РФПИ отмечается, что эта поставка является частью от общего запланированного объема в 10 миллионов доз.

23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "доставка 300 000 доз позволит нашим партнерам в Аргентине начать массовую вакцинацию до конца 2020 года".