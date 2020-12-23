Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Аргентина первой из южноамериканских стран зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций в среду.

Вакцина получила одобрение регулятора без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России, отмечают в РФПИ.

Вакцина для поставок в Аргентину будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Глава Минздрава Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия сообщает, что процесс доставки российской вакцины уже идет. "Через несколько часов в Россию прибудет рейс Aerolineas Argentinas, который доставит в Аргентину первые дозы вакцины Sputnik V", - написал он в твиттере.

Министр отметил, что такого рода поставки дают надежду на победу над пандемией коронавируса.

10 декабря президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о подписании соглашения с Россией по поставкам вакцины "Спутник V".

По его словам, до конца года можно будет привить 300 тысяч человек.