Директор НИЦ Гамалеи обещал вакцину для 1,5 млн россиян до конца года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - До конца 2020 года вакциной "Спутник V" будут обеспечены около 1,5 млн россиян, заявил Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи Минздрава, в котором была создана эта вакцина.

По его словам, в конце января - начале февраля промышленность должна выйти на объем производства, по крайне мере, 5-6 млн доз вакцины в месяц. К октябрю это позволит привить столько россиян, что образуется популяционный иммунитет и инфекция станет вакциноуправляемой, добавил Гинцбург.

Он отметил, что со склада в гражданский оборот ушло более 650 000 доз вакцины "Спутник V". Дошел ли препарат до россиян и сколько человек уже получили прививку, Гинцбург не знает.

Ранее 24 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров высказал надежду, что к июню 2021 года, а, возможно, и быстрее, российская промышленность будет производить 30 млн доз "Спутника V" в месяц. В декабре, по его словам, будет выпущено 2,5 млн доз этой вакцины и чуть меньшее количество поступит в гражданский оборот.