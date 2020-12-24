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Название языка на сайте президента Молдавии сменилось на "румынский"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - На сайте администрации президента Молдавии произошли изменения после вступления в должность Майи Санду. Изменения были осуществлены через пару часов после смены президента.

В частности, название основного языка сайта было изменено с "молдавского" на "румынский" - аббревиатура "md" была заменена на значок "ro". Точно также, четыре года назад, вступив в должность президента, Игорь Додон первым делом изменил название языка на "молдавский", а также снял флаг Европейского Союза, который висел на входе в здание администрации президента.

При этом, на сайте большинства других государственных учреждений, в том числе на сайте правительства Молдавии и министерств, название языка осталось неизменным - "румынский". На сайте парламента висят флажки стран - Молдавии, России, Великобритании и Франции - вместо названия языков.

Также, на сайте администрации президента изменились некоторые рубрики. В частности, исчезла рубрика "Первая леди", которая занимала одно из центральных мест на сайте в бытность президента Додона. Правда, материалы этой рубрики в последний год почти не обновлялись.

В то же время, другие материалы и публикации с Додоном на сайте остались.

Согласно Конституции Молдавии, государственным языком является "молдавский на основе латинской графики". Так язык вписали в Конституцию в 1994 году, так как до провозглашения независимости язык назывался "молдавским", но он был на кириллице. В 2013 году Конституционный суд постановил, что язык является "румынским", как записано в Декларации о независимости, принятой 27 августа 1991 года. Конституционный суд пришел к выводу, что Декларация о независимости была принята раньше, чем Конституция, и превалирует над основным законом.

Политики до сих пор делятся на тех, кто считает язык "молдавским", и тех, кто признает его "румынским". При этом и те, и другие признают абсолютную идентичность языка. Ученые считают язык "румынским", во всех учебных заведениях с начала 90-х годов преподается румынский язык.

Новый президент Молдавии Санду официально вступила в должность. Она приняла присягу в ходе церемонии инаугурации в пятницу.

Согласно результатам выборов, которые состоялись 15 ноября, лидер Партии "Действие и солидарность" Майя Санду получила 57,72%, а ее оппонент, действовавший президент Игорь Додон - 42,28% голосов. Додон отказался от участия в церемонии принятия присяги новым президентом, но встретил ее в президентском дворце, вручив букет цветов.

Молдавия Майя Санду

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