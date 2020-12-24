Майя Санду вступила в должность президента Молдавии

Ее предшественник Игорь Додон отказался от участия в церемонии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Новый президент Молдавии Майя Санду официально вступила в должность, она приняла присягу в пятницу.

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права человека, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы", - произнесла текст присяги Майя Санду, держа руку на Конституции.

Церемония инаугурации проходит в рамках совместного торжественного заседания парламента Молдавии и Конституционного суда.

Согласно результатам выборов, которые состоялись 15 ноября, Санду получила 57,72%, ее оппонент Игорь Додон - 42,28% голосов.

Додон отказался от участия в церемонии принятия присяги новым президентом.