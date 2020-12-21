Испания и Португалия закроют сообщение с Британией

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти Испании приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за обнаруженного в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса COVID-19.

Как сообщает The Guardian, решение было принято совместно с Португалией, и оно выразится также в усилении контроля на границе с Гибралтаром.

Прекратить принимать авиарейсы из Великобритании также решили Чехия и Канада.

Европейские и британские СМИ напоминают, что европейские страны, как и ряд государств в других частях света, остановили транспортное сообщение с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса COVID-19.

Запрет на поездки в Британию власти многих государств ввели либо в воскресенье, либо с понедельника, и он во многих странах будет действовать как минимум до конца этого года.

Россия на неделю приостанавливает авиасообщение с Великобританией, ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года.