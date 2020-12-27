Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Три человека погибли при стрельбе в Иллинойсе. Еще три человека ранены. Полиция задержала стрелка, но пока не делится информацией о нем.

– Археологи нашли в Помпеях "энергетический батончик". Закуска очень хорошо сохранилась и напоминает современные аналоги. Находку сделали в одном из недавно раскопанных районов древнего города.

– Илья Ковальчук перешел в "Авангард". Контракт заключили по системе 1+1. Его предыдущим клубом был "Вашингтон Кэпиталз" из НХЛ.

– Пряничный монолит появился в Сан-Франциско. Он сделан по образцу металлических монолитов правильной формы, которые появились в разных частях света в конце года. Первые очевидцы обнаружили пряничную конструкцию по запаху.