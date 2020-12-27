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Археологи нашли в Помпеях "энергетический батончик"

Археологи нашли в Помпеях "энергетический батончик"
Раскопанный термополий в Помпеях
Фото: ТАСС/Zuma

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Археологи обнаружили аналог современного энергетического батончика в одном из плохо исследованных районов древнего города Помпеи, сообщил телеканал CBS News.

Необычная находка оказалась в районе номер пять, который частично раскопали только в прошлом году. Этот район еще предстоит изучить. "Батончик" лежал на прилавке термополия (трактира - ИФ), который выходил на улицу. В древнеримских термополиях торговали горячей едой и вином.

Прилавок украшен фресками с изображениями еды, которую подавали в трактире. На стенах нарисованы шутливые картинки с подписями на древнегреческом языке.

Помпеи погибли при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Они находятся в Италии, которая тогда была частью Римской империи. Извержение застало город в неведении. Он хорошо сохранился под слоем пепла, и археологи могут наблюдать не только предметы старины, но и жителей за повседневными делами.

археология Помпеи

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