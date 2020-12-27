Три человека погибли при стрельбе в Иллинойсе

Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами стрельбы в американском городе Рокфорде, сообщило агентство Associated Press.

Стрельба произошла в субботу вечером по местному времени (в ночь на воскресенье по Москве) в боулинг-клубе. Подозреваемый убил троих и ранил еще троих человек. Полиция задержала его.

Двое из погибших были подростками. Начальник городской полиции Дэн О'Ши не стал делиться информацией о стрелке и жертвах. Он не думает, что полицейским пришлось открывать огонь при задержании подозреваемого.

Рокфорд находится в 130 километрах к северо-западу от Чикаго, столицы штата Иллинойс. По информации местной газеты Rockford Register Star, 2020 год побил антирекорд по количеству убийств в городе. В этом году 35 человек умерли здесь насильственной смертью. Прежний максимальный показатель относится к 1996 году: 31 убийство.