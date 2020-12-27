Пряничный монолит появился в Сан-Франциско

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На одном из холмов американского Сан-Франциско в пятницу появился двухметровый монолит, сделанный из пряников, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Конструкция состоит из пряников, скрепленных глазурью и украшенных разноцветными жвачками.

Одним из первых пряник заметил местный житель Ананда Шарма, когда почувствовал запах выпечки во время пробежки. Автор этого объекта никак не обозначил себя.

Глава городского департамента парков и зон отдыха Фил Гинсбург пообещал не убирать огромный пряник, пока он сам не разрушится.

Арт-объект похож на загадочный алюминиевый монолит, который обнаружили в ноябре этого года в штате Юта. До сих пор неизвестно, как он появился в труднодоступном месте. Позднее похожие монолиты начали появляться в других частях света.