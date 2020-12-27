У президента Абхазии подтвердился COVID-19

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что третий тест подтвердил у него заболевание коронавирусом COVID-19.

"Пришли результаты третьего теста, и они оказались положительными", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Ранее Бжания сказал, что один из тестов показал положительный результат, а второй - отрицательный.

По его словам, его самочувствие хорошее и он находится в своей резиденции в Сухуме.

Как сообщалось, в октябре в Абхазии были введены дополнительные ограничения из-за COVID-19. Роспотребнадзор передал Абхазии тысячу тест-систем центра "Вектор" для борьбы с коронавирусом.