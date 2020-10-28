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Роспотребнадзор передал Абхазии тысячу тест-систем центра "Вектор" для борьбы с COVID-19

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в целях борьбы с распространением коронавируса передал санитарно-эпидемиологической службе (СЭС) Абхазии тысячу тест-систем российского научного центра "Вектор" для диагностики COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Тест-системы российского центра "Вектор" переданы по программе гуманитарной помощи Абхазии в борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что данная партия из тысячи тест-систем для диагностики инфекции рассчитана на 10 тыс. тестов.

Это вторая партия, переданная российской стороной Абхазии на безвозмездной основе.

По словам заведующего лабораторией СЭС Астана Авидзбы, задержек с получением результатов тестов теперь нет. Кроме того, нагрузка на республиканскую лабораторию уменьшилась и благодаря тому, что часть исследований начала проводиться в российском военном госпитале, развернутом в Сухуме, добавил Авидзба.

По данным оперштаба по защите населения Абхазии, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 был выявлен у 113 человек из 467 протестированных.

Министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия заявил, что Абхазия еще не достигла плато заболеваемости COVID-19.

"По предварительным оценкам эпидемиологов, это произойдет через две недели", - заявил он журналистам.

Общее число заболевших коронавирусом в Абхазии составляет около 4 тыс. человек, выздоровели более 1,4 тыс., 36 пациентов скончались.

Россия Абхазия коронавирус COVID-19

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