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В Абхазии введут дополнительные ограничения из-за COVID-19

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о вводе дополнительных ограничительных мер в республике с 15 октября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, сообщила пресс-служба главы республики во вторник.

Согласно документу, с 15 октября по 24 ноября в Абхазии запрещаются массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия, будут закрыты театры, музеи, библиотеки, культурные центры, концертные и выставочные залы.

Также будет прекращена работа детских садов, общеобразовательных школ, образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов. Закрываются СПА-салоны, сауны, массажные салоны, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, работники старше 60 лет, а также сотрудники организаций, имеющие детей дошкольного и школьного возраста, освобождаются от работы с сохранением зарплаты.

Во всех госучреждениях и частных предприятиях работники и посетители обязаны носить маски. Также гражданам республики рекомендуется надевать маски в общественных местах. Усиление ограничительных мер направлено на защиту здоровья граждан страны, отметили в пресс-службе.

Всего в Абхазии выявлено 2 343 человека, заболевших COVID-19. Из них 854 выздоровели, а 23 пациента скончались. По данным Минздрава республики, в стационаре Гудаутской ЦРБ находятся 173 пациента, у 158 из них подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

Ранее ветеранская организация "Аруаа" ("Воины") призвала руководство республики обратиться к президенту России с просьбой развернуть на территории Абхазии мобильный госпиталь Минобороны РФ.

Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Абхазия Коронавирус Аслан Бжания

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