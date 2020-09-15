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В Абхазии с 1 октября введут ограничения из-за ситуации с COVID-19

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти Абхазии планируют с 1 октября ввести некоторые ограничительные меры из-за увеличения заболевших коронавирусом, сообщил президент республики Аслан Бжания.

"Ограничительные меры, наверное, нужно вводить после 30 сентября, после всех праздничных торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и независимости Абхазии", - отметил глава республики на заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19 во вторник в Сухуме.

Он поручил министру здравоохранения Абхазии Тамазу Цахнакия создать 100 дополнительных мест в медучреждениях до 15 октября, а также обеспечить современным оборудованием больницу для пациентов с коронавирусом в Гудауте.

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Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поблагодарил медиков, находящихся на передней линии борьбы с коронавирусом. Он также выразил благодарность Минздраву РФ за поддержку, которая, по его словам, "очень важна и эффективна".

Анкваб также отметил, что не считает ситуацию с распространением коронавируса в республике катастрофической. "Члены координационного штаба едины во мнении, что следует ввести ограничения на проведение траурных мероприятий и свадебных торжеств", - сказал премьер, выразив мнение, что эти меры "не столь отягчающие и принесут только пользу".

По данным Минздрава республики, за все время пандемии в Абхазии выявлено 675 человек, заболевших коронавирусом. Из них 186 пациентов выздоровели, 7 скончались. В стационаре Гудаутской ЦРБ в настоящее время находится 65 пациентов.

Как сообщалось, Россия и Абазия открыли границу с 1 августа.

Хроника 09 января – 15 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Абхазия Аслан Бжания Тамаз Цахнакия Коронавирус

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