Постпреды ЕС согласовали временное применение соглашения по Brexit

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил в понедельник временное применение соглашения о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании, сообщил официальный представитель Coreper Себастьян Фишер.

"Зеленый свет" для соглашения после Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года", - написал пресс-секретарь в твиттере.

Он также сообщил, что следующим шагом будет окончательное принятие решения Совета ЕС по письменной процедуре о временном применении соглашения. Оно ожидается во вторник, 29 декабря, во второй половине дня.

В минувшую пятницу Coreper одобрил письмо Европейскому парламенту (ЕП) о том, что Совет ЕС примет решение о временном действии соглашения Евросоюза с Великобританией.

Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом, то, по словам председателя ЕП Давида Сассоли, оно не состоится в этом году, поскольку было заключено в последний момент, и у европарламентариев недостаточно времени для изучения документа.

В понедельник по вопросу применения соглашения также прошло совещание главы ЕП Сассоли, председателей европарламентских фракций с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье.

Барнье в твиттере оценил это совещание как "плодотворный обмен мнениями".

Британский парламент 30 декабря проведет голосование по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом.

24 декабря Великобритания и Евросоюз завершили согласование текста соглашения по поводу их будущих отношений после Brexit.

"Мы, наконец-то, достигли соглашения. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции по окончании переговоров.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили стабильность Соединенному Королевству.