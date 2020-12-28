Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Постпреды ЕС согласовали временное применение соглашения по Brexit

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил в понедельник временное применение соглашения о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании, сообщил официальный представитель Coreper Себастьян Фишер.

"Зеленый свет" для соглашения после Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года", - написал пресс-секретарь в твиттере.

Он также сообщил, что следующим шагом будет окончательное принятие решения Совета ЕС по письменной процедуре о временном применении соглашения. Оно ожидается во вторник, 29 декабря, во второй половине дня.

В минувшую пятницу Coreper одобрил письмо Европейскому парламенту (ЕП) о том, что Совет ЕС примет решение о временном действии соглашения Евросоюза с Великобританией.

Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом, то, по словам председателя ЕП Давида Сассоли, оно не состоится в этом году, поскольку было заключено в последний момент, и у европарламентариев недостаточно времени для изучения документа.

В понедельник по вопросу применения соглашения также прошло совещание главы ЕП Сассоли, председателей европарламентских фракций с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье.

Барнье в твиттере оценил это совещание как "плодотворный обмен мнениями".

Британский парламент 30 декабря проведет голосование по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом.

24 декабря Великобритания и Евросоюз завершили согласование текста соглашения по поводу их будущих отношений после Brexit.

"Мы, наконец-то, достигли соглашения. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции по окончании переговоров.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили стабильность Соединенному Королевству.

ЕС Великобритания Brexit

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

На швейцарском курорте с карантина сбежали больше 400 британцев

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 декабря

Пандемия коронавируса

"Британский" штамм коронавируса проник в Южную Корею

Подозреваемый в организации взрыва фургона в Нэшвилле погиб

Минобороны Армении опровергло сообщения СМИ о боях в Гадрутском районе

Минобороны Армении опровергло сообщения СМИ о боях в Гадрутском районе

Что произошло за день: воскресенье, 27 декабря

В Белоруссии насчитали 12 задержанных на акциях протеста в стране

В Белоруссии насчитали 12 задержанных на акциях протеста в стране

Минобороны Турции заявило о ликвидации отряда ополчения курдов в Сирии

Минобороны Турции заявило о ликвидации отряда ополчения курдов в Сирии
Пандемия коронавируса

Оман откроет границы с 29 декабря

Китай снизил возраст уголовной ответственности до 12 лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');