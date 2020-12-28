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Первый носитель "британского" штамма COVID-19 выявлен в Финляндии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии в регионе Кюменлааксо (Kumenlaakso) обнаружен первый носитель нового штамма коронавируса, получившего распространение в Великобритании, сообщил в понедельник портал телерадиовещания Yle.

Зараженный прибыл в страну из Соединенного Королевства, подтверждение инфицирования было получено 25 декабря, отметил портал.

Орган здравоохранения Кюменлааксо уже начал отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса.

В минувшую субботу, 26 декабря, новый штамм был обнаружен в Швеции.

Ведомство здравоохранения и социального благополучия (THL) Финляндии призвало всех, кто приехал в страну 7 декабря или позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается и тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.

Предполагается, что новая мутация на 70 процентов заразнее, и из-за этого многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией.

Хроника 09 января – 28 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Финляндия Великобритания Коронавирус

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