Страны Европы начали ограничивать сообщение с Великобританией

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Страны Европы начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией, поскольку на острове быстро распространяется новый штамм COVID-19, особо контагиозный. В понедельник ожидается согласованное решение об этом на уровне Евросоюза.

О распространении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно 14 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон с 20 декабря ввел в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии локдаун, ограничения объявлены также в Уэльсе.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил ARD, что Германия с понедельника прекращает принимать авиарейсы из Великобритании. По информации Bild, другие страны ЕС последуют примеру ФРГ.

Франция решила на 48 часов прервать пассажирсконе и товарное сообщение с Великобританией и будет ждать согласованного решения на уровне Евросоюза.

Минздрав Нидерландов в воскресенье объявил, что до 1 января прерывает авиационное и железнодорожное сообщение с Британией. В министерстве также сообщили, что в следующие дни Нидерланды вместе с другими странами ЕС рассмотрят способы ограничить риск передачи новой разновидности коронавируса с территории Великобритании. Guardian напоминает, что в Нидерландах в данный момент из-за COVID-19 действует режим всеобщей изоляции - до середины января.

Сообщение с Великобританией приостановила и Бельгия.

Правительство Италии также объявило о приостановке авиасообщения с Великобританией, а также запретило въезжать в страну тем, кто в течение последних двух недель побывал на британской территории. В итальянском Минздраве пояснили, что новый штамм, судя по всему, не более летальный, чем "классический" COVID-19, однако значительно легче передаётся от человека к человеку.

Правительство Литвы приостановило все пассажирские рейсы из Великобритании с раннего утра понедельника до 24 часов 31 декабря. Правительство Эстонии поддержало предложение министра экономики и инфраструктуры страны Таави Ааса с полуночи воскресенья и до конца года приостановить воздушное сообщение с Великобритание. Готовят документы для аналогичного решения и Министерства сообщения, здравоохранения и иностранных дел Латви, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.