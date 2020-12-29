Белоруссия начала массовую вакцинацию "Спутником V"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия начинает массовую вакцинацию российской вакциной "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Сегодня первая партия вакцины прибыла в Белоруссию", - говорится в сообщении РФПИ во вторник.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в сообщении отметил: "Сегодня в Белоруссии начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться исключительно в добровольном порядке".

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил: "Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Белоруссии, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания новой коронавирусной инфекцией".

Белоруссия стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V". Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. Также на территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутник V" на ста добровольцах, они прошли без осложнений для участников.