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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
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В Нидерландах возросло число заражений "британским" штаммом COVID-19

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Еще девять случаев заражений новым "британским" штаммом коронавируса обнаружили в Нидерландах, и их общее число теперь выросло до 11, сообщает издание NL Times.

Пять из этих случаев связаны с начальной школой в Роттердаме, пояснил министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге.

"Вспышка в начальной школе существенная, и многое еще неизвестно, поэтому Национальный институт здравоохранения и окружающей среды совместно с региональной муниципальной службой здравоохранения Роттердама решил расследовать этот очаг дальше", - написал Уго де Йонге в письме нидерландскому парламенту.

Еще один заразившийся из Неймегена, а остальные пять – из Амстердама. На этой и на следующей неделе власти планируют собрать несколько сотен образцов тестов на коронавирус из всех регионов, чтобы оценить степень распространения нового штамма коронавируса в стране.

Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что новый штамм более смертоносный.

Нидерланды коронавирус

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