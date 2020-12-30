Бельгия объявила о новых ограничениях для путешественников из "красных зон"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Заседавший в среду в онлайн-формате бельгийский комитет по согласованию обязал отправляться на карантин путешественников, возвращающихся с зимних каникул из "красных зон" по коронавирусу.

В коммюнике по итогам заседания комитета, в который входят руководители федеральных и региональных властей, данное решение объясняется стремлением избежать завоза и распространения в Бельгии нового более заразного штамма коронавируса, возникшего в Великобритании.

В этой ситуации комитет ввел обязательный карантин с 31 декабря для любого человека (резидента или нерезидента Бельгии) после пребывания более 48 часов в "красной зоне", а также обязательный ПЦР-тест в первый и седьмой день карантина. Это правило предварительно введено до 15 января.

При этом вышло распоряжение о дополнительном усиленном контроле в отношении возвращающихся из-за границы, хотя о каких именно мерах идет речь, комитет не уточнил.

По словам министра внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден, которые приводит телеканал RTBF, ужесточение правил в период зимних каникул вводится, чтобы избежать всплеска заболеваемости в стране после каникул, как это произошло в марте.

"Бельгийцы вернулись зараженными из своих отпусков, что ускорило распространение вируса в нашей стране", - напомнила глава МВД.

Новая мутация коронавируса, которая, по оценкам медиков, может быть заразнее "обычного" коронавируса на 70%, была выявлена на юго-востоке Англии в сентябре. Из-за этого ряд стран, в том числе Бельгия, приостановили пассажирское сообщение с Великобританией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Бельгии на данный момент выявлено более 641 тыс. случаев COVID-19, умерли свыше 19 тыс. заразившихся.