"Фортуна" построила 2,6 км "Северного потока 2" в ИЭЗ Германии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Трубоукладочное судно "Фортуна" в ночь с пятницы на субботу покинуло район проведения работ по достройке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Германии и направилось в порт Висмар, где до этого долгое время находилось у причала. Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

"Мы завершили данные строительные работы", - подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Сейчас трубоукладчик встал на рейде порта Висмар. Его сопровождают суда снабжения "Катунь" и "Умка".

"Фортуна" вела укладку трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ с 11 декабря. В плане было построить 2,6 км трубы по каждой из ниток морской магистрали в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Уведомление о проведении работ действовало с 5 по 31 декабря. Траектория передвижения "Фортуны" с очень невысокой скоростью по трассе газопровода действительно может свидетельствовать об укладке труб.