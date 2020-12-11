Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Укладку "Северного потока 2" возобновили

Укладку "Северного потока 2" возобновили
Трубы для строительства газопровода "Северный поток - 2"
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Трубоукладочное судно "Фортуна" вечером в четверг пришло в район достройки магистрали "Северный поток 2" примерно в 70 км от выхода трубы на берег Германии, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

В пресс-службе компании Nord Stream 2 AG "Интерфаксу" сообщили, что "Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря, как отмечено в извещении мореплавателям Государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ".

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями. О дальнейших строительных работах на морском участке мы сообщим дополнительно", - добавили в проектной компании.

"Фортуну" сопровождают суда снабжения "Катунь" и "Балтийский исследователь".

Другой, более современный российский трубоукладчик с системой динамического позиционирования "Академик Черский" в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки "Северного потока 2" и ушел к берегам Калининграда.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Сейчас из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Северный поток 2 Германия

Новости по теме

Новости

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими
Пандемия коронавируса

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"
Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали новый антирекорд по суточному COVID-приросту

Что случилось этой ночью: пятница, 11 декабря

Австралия остановила производство собственной вакцины от COVID-19

Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн

Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн

Amnesty International предложила ООН регулировать торговлю спецсредствами для полиции

Конгрессмены США призвали администрацию Трампа сообщить о результатах расследования по Навальному

Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19

106 конгрессменов США поддержали иск по результатам выборов президента

106 конгрессменов США поддержали иск по результатам выборов президента
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');