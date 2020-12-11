Укладку "Северного потока 2" возобновили

Трубы для строительства газопровода "Северный поток - 2" Фото: DPA/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Трубоукладочное судно "Фортуна" вечером в четверг пришло в район достройки магистрали "Северный поток 2" примерно в 70 км от выхода трубы на берег Германии, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

В пресс-службе компании Nord Stream 2 AG "Интерфаксу" сообщили, что "Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря, как отмечено в извещении мореплавателям Государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ".

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями. О дальнейших строительных работах на морском участке мы сообщим дополнительно", - добавили в проектной компании.

"Фортуну" сопровождают суда снабжения "Катунь" и "Балтийский исследователь".

Другой, более современный российский трубоукладчик с системой динамического позиционирования "Академик Черский" в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки "Северного потока 2" и ушел к берегам Калининграда.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Сейчас из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).