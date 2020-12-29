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В Аргентине началась вакцинация от коронавируса вакциной "Спутник V"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Аргентине во вторник стартовала кампания по вакцинации от коронавируса COVID-19 с применением российского препарата "Cпутник V", сообщают аргентинские СМИ.

Вакцинация стартовала синхронно во всех девяти провинциях страны. На этом этапе прививать будут в основном медицинский персонал.

Первыми в столичной провинции Буэнос-Айрес российскую вакцину получили губернатор Алекс Кисиллофф, министр здравоохранения провинции Николас Креплак и медсестра.

Ранее правительство Аргентины объявило о старте 29 декабря вакцинации населения при помощи "Спутника V": российская вакцина должна была быть доставлена в каждую провинцию страны к понедельнику.

23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране.

Позднее в РФПИ сообщили, что в Аргентину доставили 300 тыс. доз вакцины "Спутник V". В сообщении РФПИ отмечалось, что эта поставка является частью от общего запланированного объема в 10 миллионов доз.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что "доставка 300 000 доз позволит нашим партнерам в Аргентине начать массовую вакцинацию до конца 2020 года".

Накануне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что Аргентина пока получила только первый компонент вакцины "Спутник V", второй будет поставлен в течение трех недель.

"Так и есть, были поставлены 300 тысяч доз первого компонента ("Спутник V"). Через три недели будет второй компонент поставлен, возможно, и раньше, но не позже",- сказал он.

Помимо "Спутника V" Аргентина также одобрила вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Аргентина коронавирус

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