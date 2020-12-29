Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 29.12В России 3 105 037+27 002В мире 81 278 115+494 441

В Бельгии призвали обратить серьезное внимание на мутацию COVID

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Появлению новой мутации коронавируса COVID-19 уделяется недостаточное внимание, необходимо серьезно подойти к этой проблеме, заявил во вторник в эфире радиостанции Bel RTL микробиолог антверпенского университета и глава специальной рабочей группы в рамках стратегии тестирования населения на коронавирус профессор Херман Госсенс.

"Мы совершили ошибку, недооценив последствия этого вируса. Весь мир ошибся, не только Бельгия, поэтому с этим можно смириться. Но теперь непростительно было бы недооценить его новый вариант, который явно создает огромные проблемы в Англии. Очень важно извлечь уроки из того, что происходит в других странах", - сказал Госсенс во вторник.

В миреНа швейцарском курорте с карантина сбежали больше 400 британцевЧитать подробнее

Он напомнил о ситуации в начале пандемии. "Была проблема в Италии, и вдруг все проснулись и осознали, что речь идет не о банальном гриппе", - сказал микробиолог.

По его словам, теперь новая крупная проблема очевидна в Англии, и, вероятно, вот-вот начнется третья волна пандемии.

"Англичане очень обеспокоены. Следовательно, надо извлекать уроки, надо серьезно воспринимать это", - призвал эксперт.

По его мнению, сейчас необходимо не допустить проникновения новой мутации вируса в Бельгию, но это непросто, так как люди перемещаются и путешествуют.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, но намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Строгие ограничения введены на более 40% территории Англии.

коронавирус Бельгия

Новости по теме

Новости

В Аргентине началась вакцинация от коронавируса вакциной "Спутник V"

Умершие знаменитости

Умер модельер Пьер Карден

Умер модельер Пьер Карден

Высокопоставленным силовикам ФРГ ограничили въезд в Россию

Пандемия коронавируса

Иран приступил к испытанию собственной вакцины от COVID-19

Иран приступил к испытанию собственной вакцины от COVID-19

Индекс Nikkei 225 превысил 27 000 пунктов впервые с 1991 года

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 81 млн человек

Что случилось этой ночью: вторник, 29 декабря

В Японии впервые выявили южноафриканскую разновидность COVID-19

Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето Трампа

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');