В Бельгии призвали обратить серьезное внимание на мутацию COVID

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Появлению новой мутации коронавируса COVID-19 уделяется недостаточное внимание, необходимо серьезно подойти к этой проблеме, заявил во вторник в эфире радиостанции Bel RTL микробиолог антверпенского университета и глава специальной рабочей группы в рамках стратегии тестирования населения на коронавирус профессор Херман Госсенс.

"Мы совершили ошибку, недооценив последствия этого вируса. Весь мир ошибся, не только Бельгия, поэтому с этим можно смириться. Но теперь непростительно было бы недооценить его новый вариант, который явно создает огромные проблемы в Англии. Очень важно извлечь уроки из того, что происходит в других странах", - сказал Госсенс во вторник.

Он напомнил о ситуации в начале пандемии. "Была проблема в Италии, и вдруг все проснулись и осознали, что речь идет не о банальном гриппе", - сказал микробиолог.

По его словам, теперь новая крупная проблема очевидна в Англии, и, вероятно, вот-вот начнется третья волна пандемии.

"Англичане очень обеспокоены. Следовательно, надо извлекать уроки, надо серьезно воспринимать это", - призвал эксперт.

По его мнению, сейчас необходимо не допустить проникновения новой мутации вируса в Бельгию, но это непросто, так как люди перемещаются и путешествуют.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, но намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Строгие ограничения введены на более 40% территории Англии.