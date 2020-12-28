На швейцарском курорте с карантина сбежали больше 400 британцев

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Швейцарии исчезли более 400 туристов из Великобритании, которые прибыли на горнолыжный курорт Вербье и которые должны были отсидеть десять дней на карантине, по последним правилам. Об этом пишет Daily Telegraph.

После того, как правительство Великобритании объявило, что в стране выявлен новый, более заразный штамм коронавируса, 20 декабря власти Швейцарии запретили прием авиарейсов из Великобритании. Британским туристам, которые въехали в страну с 14 декабря, спешно было предписано самоизолироваться на десять дней.

24 декабря правительство Швейцарии объявило, что британцам разрешается вернуться на родину, даже если они сейчас на карантине, если они выполнят ряд условий и уведомят власти своих кантонов, каким транспортом они собираются воспользоваться.

Утром 27 декабря отельеры в Вербье заявили о массовом исходе британских туристов, которые выехали, даже не позавтракав, и перестали выходить на связь. Оказалось, что из 420 британцев, находившихся на курорте в момент введения для них карантина, в Вербье осталось меньше дюжины человек.

Глава правительства кантона Вале, где расположен Вербье, Кристоф Дарбелле отверг обвинения в том, что местные власти не сумели обеспечить соблюдение туристами карантина. Он объяснил, что граница по сути "дырявая", люди могут путешествовать по всей Европе, не предъявляя документов, и, по его сведениям, некоторые британцы покинули Вербье на машине и сейчас отбывают карантин в Британии. Он также обвинил федеральное Управление здравоохранения в запоздалой передаче данных о всех авиапассажирах, прибывших из Британии. В управлении эти обвинения отвергли.

Директор турофиса Вербье Симон Виже объяснил, что информацию они получали буквально по капле, и требования могли друг другу противоречить. По его словам, отели и туроператоры были все оповещены о том, что британцы по прибытии должны сообщить о себе властям и самоизолироваться. Однако не все туристы селились в отеле, а были и те, кто снимал жилье частным образом, их всех проинформировать было невозможно. Виже выразил уверенность, что большинство британцев запутались в правилах и были уверены, что ничего не нарушают, покидая курорт.

В Швейцарии штраф за нарушение обязательной самоизоляции может составлять до 10 000 швейцарских франков (828 560 рублей по курсу ЦБ).

Не исключается, что некоторые туристы могли прямо на лыжах уйти во Францию: там горнолыжные подъемники не работают из-за эпидемиологических ограничений, но трассы открыты, и лыжникам разрешено кататься на лыжах, а также самостоятельно совершать подъемы и спускаться на лыжах.