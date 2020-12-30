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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
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Индия стала отслеживать контакты прибывших из Британии из-за нового штамма COVID

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Индии в среду приступили к определению местоположения всех, кто за последний месяц приехал в страну из Великобритании, где ранее выявили новый штамм коронавируса COVID-19, сообщают индийские СМИ.

Службы здравоохранения Индии также намерены отследить, с кем контактировали данные лица, чтобы не допустить распространения "британской", более заразной мутации вируса.

С 25 ноября до 23 декабря - в этот день Индия закрыла авиасообщение с Великобританией - в страну успели прилететь около 33 тыс. человек. В Индии уже выявили 20 случаев заражения новым штаммом.

В среду власти страны приняли решение продлить еще на неделю запрет на авиасообщение с Великобританий - до 7 января.

За время пандемии в Индии выявили более 10 млн случаев заражения COVID-19, 148 тыс. инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 30 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Индия Великобритания Коронавирус

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