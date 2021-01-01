В Индии одобрили вакцину Оксфорда и AstraZeneca против коронавируса

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Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Индии регулятор, контролирующий распространение медицинских препаратов в стране, в пятницу одобрит применение вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

"Вакцины AstraZeneca и (местная - ИФ) Bharat Biotech получат сегодня одобрение", - заявил один из источников газеты.

Второй источник издания также подтвердил, что эксперты индийской организации контроля стандартов медицинских препаратов, которые соберутся во второй раз за эту неделю в пятницу, одобрят и вакцину местного производства Bharat Biotech. В самом регуляторе газете отказались комментировать эту информацию.

Вакцину AstraZeneca ранее одобрили к экстренному использованию в Великобритании и в Аргентине.