Турция ужесточила новогодние ограничения для иностранных туристов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - МВД Турции направило в 81 провинцию страны циркуляр с запретом на прогулки по центру городов в новогоднюю ночь в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на документ.

"В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января в Турции на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования как для жителей, так и для иностранных туристов. Сюда же относятся улицы и площади в Стамбуле, известные как места для проведения больших праздников, такие как улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре - площадь Кызылай, в Измире - площадь Гюндогду", - говорится в циркуляре.

Как отметили в министерстве, полицейские будут патрулировать места возможного скопления людей. Полный список территорий, которые попадут под ограничения, определяют власти каждой провинции.

Ранее власти Турции запретили праздничные мероприятия в отелях и ресторанах при отелях, а также новогодние гала-ужины и банкеты. Рестораны в стране будут работать в новогоднюю ночь до 22:00.