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Власти Турции запретили новогодние вечеринки в отелях

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Турции запретили любые развлекательные программы с музыкой и танцами в отелях на Новый год, говорится в заявлении МВД страны.

"С 21:00 31 декабря до 5:00 4 января в стране действует комендантский час. В это время отели не могут организовывать новогодние развлекательные программы. Под запретом - живая музыка, включая выступления диджеев. При этом после 22:00 будет запрещено любое музыкальное вещание (записи)", - следует из сообщения.

В МВД отметили, что перед приближающейся новогодней ночью некоторые объекты размещения рекламировали и выставляли на продажу новогодние пакеты с ужином и музыкальной развлекательной программой вопреки действующим антиковидным мерам.

Также в этот период повышенное внимание будет уделяться социальной дистанции в отелях, особенно во время приема пищи. Контролирующие органы усилят проверки.

Ранее от празднований Нового года отказались в Египте. Отмена новогодних вечеринок стала неожиданностью для туристов, которые собирались отметить Новый год с артистами. Сейчас они пытаются вернуть свои деньги.

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