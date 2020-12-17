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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:53

Освобожденный из ливийского плена Шугалей перестал быть депутатом в Коми

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госсовет Коми одобрил снятие депутатских полномочий с сотрудника Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. В сентябре он избрался депутатом от партии "Родина", пока находился в Ливии в плену.

За прекращение полномочий проголосовали 24 парламентария, один воздержался.

10 декабря Шугалея освободили, 16 декабря он заявил, что отказывается от мандата в пользу Елены Ивановой, главы регионального исполкома ОНФ в Коми, которая шла вторым номером по избирательному списку.

Сотрудники ФЗНЦ Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Ливии в мае 2019 года. Президент фонда Александр Малькевич ранее говорил, что им вменили попытку вмешательства в выборы в этой стране. В фонде говорили, что арестованные просто занимались социологическими исследованиями и что за год с момента задержания им так и не предъявили каких-либо обвинений.

В декабре 2020 года Малькевич заявил, что Шуглея и Суэйфана удалось освободить в результате "сложнейшей практически спецоперации, проведенной российскими" Минобороны и МИДом, и благодаря усилиям других организаций.

Максим Шугалей ФЗНЦ Коми Родина ОНФ Ливия Александр Малькевич

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