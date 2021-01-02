РФПИ готов испытать на Украине комбинацию вакцин AstraZeneca и "Спутник V"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может начать клинические исследования вакцин AstraZeneca и "Спутник V" на территории Украины, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Готовы полностью передать наши технологии для производства на территории Украины, готовы начать клинические испытания совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", - сказал Дмитриев в интервью "России 1" (ВГТРК) в субботу.

В субботу председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания "Биолек" направила в органы здравоохранения Украины заявление о регистрации российской вакцины "Спутник V".

По словам Медведчука, разработчик "Спутника V" - Центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи - дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель и открыть производство вакцины для украинских граждан в срок от 3 до 6 месяцев, отметил украинский политик.

Клинические исследования вакцины "Спутник V" прошли или продолжаются в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран.