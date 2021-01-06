Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
на 06.01В России 3 308 601+24 217В мире 86 405 927+733 893

Трамп запретил использование в США восьми китайских приложений

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий использование в стране восьми китайских приложений, включая платежную систему Alipay.

Свое решение он объяснил тем, что приложения получают доступ к конфиденциальной информации пользователей, которая может быть использована китайскими властями "для отслеживания местонахождения федеральных служащих и составления персональных досье на граждан".

Указ Трампа, подписанный 5 января, вступает в силу через 45 дней - уже после того, как президент покинет Белый дом. Министерству торговли США даны указания подготовить документы, в которых будет прописано, какие именно платежи и другие транзакции будут считаться незаконными.

Помимо Alipay, приложения Ant Group Co. китайского миллиардера Джека Ма, указ касается приложений китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd - WeChatPay, QQWallet и Tencent QQ, а также менее известных приложений Camscanner, SHAREit, Vmate и WPS Office.

Сервисы Alipay и WeChat активно используются в Китае, но гораздо менее популярны в США, пишет The Wall Street Journal. Например, Alipay в американских магазинах приложений App Store и the Google Play в прошлом году было скачано лишь 207 тыс. раз, свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower Inc. Число скачиваний приложения WeChat, в которое встроен сервис WeChat Pay, достигло 1,6 млн.

Лидером по количеству скачиваний - 4,4 млн - среди запрещенных Трампом приложений в прошлом году стал сервис сканирования Camscanner, принадлежащий шанхайской INTSIG Information Co.

В прошлом году Трамп уже пытался заблокировать приложение WeChat в США. Тогда многие компании, работающие с Китаем, включая Apple Inc., Ford Motor Co., Walmart Inc. и Walt Disney Co., заявили, что многофункциональный сервис WeChat крайне важен для их китайского бизнеса.

Федеральный суд Калифорнии временно заблокировал исполнение указа Трампа о блокировке WeChat, рассмотрев иск группы пользователей приложения. Администрация президента оспаривает решение суда.

Указ Трампа о запрете восьми приложений также может вызвать недовольство американского бизнеса, для которого рынок КНР является ключевым, отмечают эксперты.

США Дональд Трамп Китай Alipay WeChat

Новости по теме

Новости

Ким Чен Ын признал, что КНДР не достигла поставленных целей в экономике

Протесты в Гонконге

Несколько десятков активистов оппозиции арестованы в Гонконге

Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 86,5 миллионам

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 86,5 миллионам

Что случилось этой ночью: среда, 6 января

В Израиле заявили о необходимости очередного карантина

В Израиле заявили о необходимости очередного карантина

Спецслужбы США склонились к версии о причастности РФ к хакерской атаке

Шесть человек погибли в автоаварии в Смоленской области

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Что произошло за день: вторник, 5 января

Цена нефти WTI поднялась выше $50 за баррель впервые с февраля 2020 г.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');