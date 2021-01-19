Трамп своим указом запретил приобретать БПЛА у "стран-противников" США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и компонентов к ним у стран-противников Соединенных Штатов, включая Россию.

В указе говорится: "Зависимость от БПЛА и компонентов, производимых нашими противниками, угрожает нашей национальной и экономической безопасности".

В связи с этим указом вводится запрет на приобретение беспилотников, "которые производятся иностранными противниками или значимых компонентов, которые производятся иностранными противниками". Это касается "прямых закупок или косвенных закупок через третью сторону".

"Странами-противниками" указом определены Россия, КНДР, Иран, КНР, "или, по определению министра торговли, любое другое иностранное государство, иностранный район или иностранное негосударственное образование" чьи действия "наносят существенный ущерб национальной или экономической безопасности Соединенных Штатов".