Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 06.08В России 871 894+5 267В мире 19 089 364+278 972

Трамп подписал указ об устранении угрозы от китайского WeChat

Трамп подписал указ об устранении угрозы от китайского WeChat
Фото: Reuters

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от мобильного приложения из КНР - WeChat.

"Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения - TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, создаваемой еще одним мобильным приложением, - WeChat", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.

Отмечается, что так же, как и TikTok, WeChat автоматически захватывает огромные массивы информации от своих пользователей.

"Этот сбор данных угрожает предоставить Коммунистической партии Китая доступ к личной и частной информации американцев. Кроме того, приложение фиксирует личную и служебную информацию китайских граждан, посещающих Соединенные Штаты, тем самым предоставляя Китайской коммунистической партии механизм для отслеживания китайских граждан...", - говорится в указе.

В связи с этим президент США запрещает по истечении 45 дней после даты публикации настоящего документа любые сделки с компанией Tencent Holdings, связанные с WeChat, любым лицом или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США.

Ранее американский президент подписал указ, запрещающий через 45 дней любые сделки с компанией ByteDance Ltd. - владельцем приложения TikTok.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее обещал, что Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний - разработчиков программного обеспечения, которые передают данные непосредственно Пекину, создавая угрозу национальной безопасности США.

"Президент Трамп сказал "достаточно", и мы собираемся исправить такое положение. Поэтому он примет меры в ближайшие дни в отношении широкого спектра рисков национальной безопасности, которое представляет собой программное обеспечение, связанное с китайской Коммунистической партией", - сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз также заявлял, что администрация рассматривает меры в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других, которые могут быть предприняты уже в ближайшие недели.

WeChat TikTok Китай США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число заразившихся СOVID-19 в мире превысило 19 млн человек

Что случилось этой ночью: пятница, 7 августа

Антиправительственные протесты прошли в Бейруте

Антиправительственные протесты прошли в Бейруте

Трамп подписал указ об устранении угрозы, исходящей от TikTok

Трамп подписал указ об устранении угрозы, исходящей от TikTok

Захвативший заложников в Гавре задержан

Захвативший заложников в Гавре задержан

Задержаны 16 сотрудников порта Бейрута

Боевики пытались атаковать авиабазу "Хмеймим" беспилотниками и РСЗО

Twitter пометит значком аккаунты правительственных лиц и госСМИ

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Белоруссия получила от Украины сигнал о проникновении "боевиков" с юга

Взрывы в Бейруте

Макрон созовет донорскую конференцию в помощь Ливану

Макрон созовет донорскую конференцию в помощь Ливану
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');