Решение о запрете WeChat в США временно заблокировано судом Калифорнии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный суд Калифорнии временно заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, запрещающего использование в Штатах сервиса WeChat, пишет The Wall Street Journal.

Американские власти планировали ограничить доступ к WeChat в воскресенье, 20 сентября. В пятницу Минторг сообщил, что будет запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" мобильного приложения WeChat, а также его обновление через онлайн-магазины приложений в США и предоставление услуг интернет-хостинга сервису.

WeChat, количество пользователей которого по всему миру превышает 1,2 млрд человек, объединяет в себе социальную сеть, мессенджер, платформу для мобильных платежей, а также маркетинговую платформу и другие функции. Сервис, который принадлежит Tencent Holdings Ltd., активно используется в Китае, в том числе работающими в стране американскими компаниями, а также представителями китайской диаспоры в США.

В Белом доме полагают, что WeChat наряду с китайским приложением TikTok потенциально может подорвать национальную безопасность, особенно в том, что касается сбора информации об американских гражданах.

Группа пользователей WeChat в августе подала иск к администрации Трампа, рассчитывая заблокировать его указ от 6 августа, предусматривающий блокировку WeChat в Штатах.

В иске, поданном в окружной суд Сан-Франциско, утверждалось, что указ Трампа противоречит Конституции США. Он был подан от лица некоммерческой организации WeChat Users Alliance, зарегистрированной в США, а также ряда предприятий малого бизнеса и частных лиц.

Мировой судья Лорел Билер встала на сторону истцов, заявив, что не видит "платформ или приложений, которые могли бы стать реальной заменой WeChat для китайскоязычных граждан, а также американцев китайского происхождения".

"WeChat фактически является единственным источником коммуникаций для многих в сообществе, не только потому, что Китай блокирует другие приложения, но и потому, что китайцы с ограниченным знанием английского языка не имеют возможности использовать другие приложения, кроме как WeChat", - говорится в решении суда.

Правительство США может обжаловать решение суда, и дело будет направлено на рассмотрение другого судьи, пишет WSJ. В любом случае, потребуется некоторое время на принятие финального решения.