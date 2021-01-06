Боливия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Боливии зарегистрировали для применения в стране российскую вакцину "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения многонационального государства Боливия", - говорится в сообщении пресс-службы фонда в среду.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцина получила одобрение AGEMED без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" была зарегистрирована 23 декабря прошлого года аргентинским регулятором.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в Боливии зафиксировано 165 268 случаев коронавируса, умерли 9 241 человек.