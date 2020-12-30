Боливия решила закупить 5,2 млн доз "Спутника V"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Боливийские власти решили закупить у России 5,2 млн доз вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19, заявил президент Боливии Луис Арсе.

По сообщению латиноамериканских СМИ, в Боливии состоялась церемония подписания контракта на закупку вакцины.

Президент Боливии Луис Арсе сообщил о закупке 5,2 млн "единиц" вакцины - имея ввиду, что считается каждый компонент одной дозы. Таким образом, поставка обеспечит 2,6 млн боливийцев защитой от коронавируса.

Он добавил, что Боливия будет получать вакцину от COVID-19 и от других производителей - через платформу COVAX. Арсе пояснил, что его цель, вакцинировать от коронавируса 80% населения страны.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что ранее в Боливию были поставлены партии российского препарата против коронавируса "Авифавир".

29 декабря в Аргентине стартовала кампания по вакцинации от COVID-19 с применением российского препарата "Cпутник V". Между тем власти Венесуэлы намерены в течение ближайших трёх месяцев сделать первую прививку "Спутник V" 10 миллионам своих граждан.