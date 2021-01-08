В РФ ждут решения ВОЗ по одобрению своей вакцины в течение полугода

Вакциныа "Спутник V" Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по процедуре одобрения - преквалификации - российской вакцины "Спутник V" ожидается в течение полугода, заявили в Минздраве РФ.

"Экспертные консультации по результатам анализа досье пройдут в январе этого года. Мы ожидаем решения ВОЗ в первом полугодии 2021 года", - разъяснили в ведомстве "Российской газете" в пятницу.

В декабре прошлого года РФПИ и Центр Гамалеи направили в ВОЗ досье для получения одобрения вакцины "Спутник V" на использование в чрезвычайных обстоятельствах.

В Минздраве отмечают, что пока не ясно, как разные прививки будут признаваться другими странами и будут ли вводиться требования по вакцинации определенными препаратами от коронавируса для въезда. Также прорабатывается вопрос о российских сертификатах о вакцинации.

Вместе с тем в министерстве рассказали, что общепризнанным международным механизмом признания прививок, требуемых отдельными государствами для посещения эпидемиологически неблагополучных регионов, является сертификат профилактических прививок ВОЗ.

Для профилактики, например, желтой лихорадки в сертификат включаются вакцины, преквалифицированные ВОЗ. В том числе в данный сертификат включена и российская вакцина от этого заболевания. Она "широко используется для вакцинации лиц, посещающих страны с очагами желтой лихорадки", отметили в Минздраве РФ.

Также в 2016 году Россия успешно прошла аудит ВОЗ на соответствие своей регуляторной системы требованиям Организации к странам-экспортерам вакцин для международных программ, напомнили в ведомстве.

Как сообщалось, в конце декабря вакцина Pfizer/BioNTech от COVID-19 первой в мире получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение.