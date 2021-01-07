CNN сообщил о нескольких пострадавших в ходе протестов в Вашингтоне полицейских

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Несколько полицейских пострадали в ходе столкновений возле Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Один из них госпитализирован, уточняют они.

Ранее телеканал сообщил о пострадавшей от огнестрельного ранения женщине.

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

У самого входа в Конгресс разместилась большая группа демонстрантов. Они ведут себя мирно и периодически скандируют "США".

В Конгрессе США в среду рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Процесс был прерван из-за акции протеста.