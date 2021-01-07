Полицейские нашли бомбы в штаб-квартирах обеих партий в Капитолии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне в связи с беспорядками и штурмом Капитолия всего были задержаны 52 человека, сообщил на брифинге начальник департамента полиции округа Колумбия Роберт Конти. Он уточнил, что 47 задержанных подозреваются в нарушении комендантского часа, который ввела мэр Мюриэл Боузер. В помещениях Конгресса нашли бомбы.

1.6.21 Chief Contee and @MayorBowser provide situational updates https://t.co/Pk5yfs302D — DC Police Department (@DCPoliceDept) January 7, 2021

26 подозреваемых были задержаны в помещениях или на территории Капитолия. Некоторых задержанных обвинили в ношении нелицензированного или запрещенного огнестрельного оружия.

Конти также сообщил, что в штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий были обнаружены и обезврежены две самодельные бомбы, а в холодильнике в автомобиле, которй проверили на территории Капитолия, нашли бутылки с зажигательной смесью.

Травмы или ранения получили 14 сотрудников полиции.

Боузер напомнила, что в городе с 18 вечера и до 6 утра введен комендантский час и всех, кто окажется на улице в эти часы, будут задерживать.

Во время беспорядков в столице погибли четыре человека. Сторонница Трампа, ветеран ВВС США, которая оказалась в числе прорвавшихся в Капитолий демонстрантов, получила огнестрельное ранение и умерла. Еще трое протестующих умерли по медицинским причинам, заявили в полиции.