Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Конгресс США на совместном заседании двух палат сертифицировал результаты выборов президента страны, утвердив победу демократа Джо Байдена.

Сертификация со стороны Конгресса - это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в США. Его проведение требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

Сторонники действующего президента Дональда Трампа прервали заседание Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий. В результате беспорядков погибли четыре человека, пострадали 14 сотрудников полиции, в штаб-квартирах обеих партией полицейские нашли самодельные бомбы. В Вашингтоне был введен комендантский час.

Трамп призывал поддерживающих его конгрессменов-республиканцев отказать в сертификации результатов голосования. В частности, по его мнению, этого мог единолично добиться председательствующий на заседании конгресса вице-президент США Майк Пенс, однако тот отказался единолично принимать подобные решения. Трамп не раз заявлял, что выиграл выборы, но победу у него украли.

После беспорядков мэр Вашингтона Мюриэл Боузер выразила опасение, что протесты, сопровождающиеся насилием, могут продолжиться до инаугурации.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо направил в Вашингтон около тысячи бойцов Национальной гвардии США.