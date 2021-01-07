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Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти Байдену

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить "упорядоченную передачу власти" избранному президенту Джозефу Байдену 20 января. Его заявление цитирует CNN.

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"Несмотря на то, что я совершенно несогласен с результатами выборов и на моей стороне факты, 20 января все равно пройдет упорядоченная передача власти", - заявил он.

Решение Конгресса сертифицировать победу Байдена он назвал "завершением величайшего первого президентского срока в истории". Он пообещал продолжить борьбу за то, чтобы Америка снова стала великой и, в частности, за то, чтобы на выборах учитывались только "законные" голоса.

Ранее Трамп не раз говорил, что президентские выборы он выиграл, но победу у него украли. Он и Республиканская партия пытались оспорить результаты голосования в судах и Конгрессе.

Заседания Сената и Палаты представителей 6 января, на которых проходила сертификация итогов выборов, прервали сторонники Трампа, который взяли Капитолий штурмом, устроили столкновения с силовиками и разгромили некоторые помещения. В здании они оставались несколько часов. После того, как их выдворили, в штаб-квартирах обеих партий полицейские нашли самодельные бомбы.

Погибли четыре демонстранта. Пострадали 14 полицейских. В Вашингтоне на 15 суток введен комендантский час и вызваны дополнительные силы Нацгвардии. Аккаунт Трампа временно заблокировали в Twitter и Facebook.

Конгрессмены в итоге все же утвердили победу Байдена.

Штурм Капитолия

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Хроника 09 января 2018 года – 07 января 2021 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Вашингтон Джо Байден

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