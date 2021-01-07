Пелоси вслед за лидером демократов в Сенате призвала отстранить Трампа от власти

Байден пока не собирается

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала вице-президента США Майка Пенса отстранить от власти президента страны Дональда Трампа.

"Я присоединяюсь к лидеру демократов в Сенате и призываю вице-президента отстранить от власти этого президента, немедленно воспользовавшись 25-й поправкой к конституции", - сказала она, выступая перед журналистами.

25-я поправка к конституции США допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои обязанности. В этом случае вице-президент занимает место президента. Поправка подробно описывает механизм отстранения действующего президента от власти.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявлял, что выступает за максимально быстрое отстранение Трампа от власти. Пелоси, как и Шумер, предупредила, что если Пенс откажется действовать, то Конгресс может рассмотреть вопрос об объявлении Трампу импичмента.

Между тем избранный президент США Джо Байден не рассматривает варианты досрочного отстранения Трампа от власти, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Байден выразил глубокое отвращение к тому, что произошло в Капитолии, наблюдая за этими событиями с ужасом. Он не верил своим глазам, как он сам заявил в своем комментарии в среду. Но он не выразил никакого желания добавить свой голос ко все чаще звучащим призывам отстранить Трампа", - цитирует канал источник, близкий к Байдену.

В среду группа сторонников Трампа прорвалась в здание Конгресса, где проходила сертификация результатов президентских выборов. В результате беспорядков четыре человека погибли, есть пострадавшие. Полиция и ФБР разыскивают участников штурма.

Параллельно в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент заявил, что никогда не признает поражения на выборах, но позднее пообещал передать власть Байдену. Он не раз заявлял, что выиграл выборы, но победу у него украли.