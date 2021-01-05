Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил старую столицу Карабаха город Шуша культурной столицей страны. В Азербайджане город принято называть Шуша, армяне называют город Шуши.

"Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Шуша этого достойна. Считаю, что она может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона", - сказал Алиев во вторник, принимая в формате видеоконференции нового министра культуры Азербайджана Анара Керимова.

Президент подчеркнул, что в Шуше начались работы по восстановлению города. "Туда командирована большая группа. Должна быть проведена ревизия жилищного фонда, исторических памятников, нанесенного ущерба и мы должны начать реставрацию города Шуша. Мы должны восстановить исторический облик города", - отметил Алиев.

Президент поручил отремонтировать мечеть в Шуше.

"Мы восстановим все наши исторические памятники. (...) Я поручаю вам пересмотреть внутренний облик мечети, мы должны заново отремонтировать мечеть и вернуть ей свой облик", - отметил глава государства.

Алиев также поручил восстановить проведение в Шуше поэтических дней Вагифа, фестиваля "Хары бюльбюль". "Планируйте, что эти два мероприятия – фестиваль "Хары бюльбюль" и поэтические дни Вагифа – пройдут в этом году в Шуше", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что поручил построить международный аэропорт во взятом под контроль Азербайджана городе Физули.

"Поручение уже дано, идет отбор места для аэропорта. Как минимум в этом году должна быть готова взлетно-посадочная полоса. Из Физули дорога в Шушу короче. Строительство аэропорта в Физули позволит приглашать иностранных гостей в Шушу", - подчеркнул он.

Алиев также поручил составить список всех объектов культуры на перешедших под контроль Азербайджана территориях. "Составляется список всех разрушений на освобожденных территориях. В отношении тех, кто их разрушил, мы предпримем правовые действия", - сказал он.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.

На 43-й день карабахской войны в 2020 году азербайджанские силы вошли в Шуши. После этого сразу последовало спешное подписание перемирия.

"С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!" - сказал Алиев 8 ноября в обращении к азербайджанскому народу.